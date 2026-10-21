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Раздялата със Свитолина е накарала Монфис да сложи край на кариерата си

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Според френското издание „Екип“ решението на украинката да прекрати брака им „ударило Монфис като гръм от ясно небе“.

Гаел Монфис
Снимка: БГНЕС
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Гаел Монфис неочаквано сложи край на професионалната си тенис кариера няколко седмици по-рано от планираното. На 5 октомври французинът уведомил Международната агенция за почтеност в тениса (ИТИА) за решението си да се оттегли, преди да изиграе последните си два турнира на родна земя – в Лион и на Мастърс турнира в Париж.

Монфис все още не е коментирал публично внезапното си оттегляне, но съпругата му Елина Свитолина, с която са женени от пет години, потвърди, че двамата се разделят. В общо изявление, публикувано в профилите им в Инстаграм и написано от гледната точка на украинката, световната №6 посочи последиците от войната в Украйна като една от причините за края на брака им.

„С времето осъзнах, че трябва да намеря пътя обратно към самата себе си и че не мога да направя това в рамките на нашия брак“, написа тя.

Ден по-късно Свитолина публикува и самостоятелно изявление, в което обясни, че иска да „уточни“ някои неща относно причините за решението си да сложи край на брака им.

Във второто си послание украинката потвърди, че раздялата е била в основата на преждевременното оттегляне на Монфис. Според нея спекулациите около края на кариерата му са накарали двамата да обявят публично и раздялата си.

„Както някои от вас видяха, кариерата на Гаел приключи внезапно, след като той взе решение да спре заради ситуацията между нас. За съжаление, към него бяха отправени много обвинения, които той не заслужаваше, затова публикувахме общо изявление“, заяви Свитолина.

Според френското издание „Екип“ решението на украинката да прекрати брака им „ударило Монфис като гръм от ясно небе“. Изданието допълва: „Тенисът, който той често възприемаше като своеобразна приятна лудост, изведнъж загуби всякакъв смисъл. Той вече не беше в състояние да играе“.

Монфис достигна най-високото си класиране в световната ранглиста – №6 – през 2016 г. В кариерата си французинът спечели 13 титли, но след официалното си оттегляне няма как просто да промени решението си и да се върне на корта. За евентуално завръщане той ще трябва отново да бъде включен в антидопинговата програма на ИТИА и да остане в нея в продължение на шест месеца. Това на практика изключва възможността 40-годишният тенисист да преосмисли решението си и да участва в планирания за следващия месец прощален турнир в Париж.

Монфис обаче е поел ангажимент да участва в демонстративно събитие и засега името му остава в списъка с участници.

Добрият му приятел и дългогодишен съперник Стан Вавринка също ще сложи край на кариерата си тази година. Трикратният шампион от турнири от Големия шлем ще се сбогува с публиката в родината си на турнира в Базел през следващата седмица.

Швейцарецът обаче планира и още едно специално събитие преди окончателното си оттегляне. На 19 декември в Женева той ще организира демонстративния турнир „Един последен бекхенд“, в който се очаква да участват още Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.

Говорейки за предстоящото събитие по време на последното си участие на Уимбълдън през юни, Вавринка заяви:

„Исках да направя нещо специално в Швейцария, за да завърша наистина по красив начин и да има голям празник на корта с някои приятели – с Роджър, с Анди, с Гаел. Ще играя на сингъл с Гаел, а след това ще има и мач на двойки с участието и на четиримата. Мисля, че беше важно да се опитам да организирам нещо специално в Швейцария“, каза Вавринка.

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#Гаел Монфис #Елина Свитолина

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