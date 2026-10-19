Елина Свитолина и Гаел Монфис обявиха раздялата си

Елина Свитолина и Гаел Монфис признаха публично, че се развеждат. Двамата публикуваха съобщение в социалната мрежа Instagram, в което споделиха решението си и призоваха за уважение към личното им пространство, разкрива авторитетното издание "Екип".

„Бракът ни приключва, но семейството ни остава. Няма виновни. Има двама души, които са се обичали дълбоко, и една история, която променя формата си“, написа 32-годишната Свитолина.

Двамата топ тенисти бяха заедно от 2018 г., сключиха брак през 2021 г. и имат дъщеря Скай, родена през октомври 2022 г.

В публикацията си украинката разкри, че последните години са били особено трудни за нея заради емоционалните последици от войната в родината ѝ. Свитолина призна, че дълго време е изпитвала безсъние, съмнения и усещане, че губи връзка със самата себе си.

„Гаел видя всичко. Той никога не пусна ръката ми. Дълго време преминавахме през това заедно и вложихме всичките си сили. Но някои битки се водят дълбоко в нас и любовта на друг човек не може да ги спечели вместо нас“, сподели Свитолина.

Тя допълни, че постепенно е осъзнала необходимостта да намери отново себе си и че не може да постигне това в рамките на брака им. Свитолина изрази благодарност към Монфис за подкрепата и разбирането му в трудния период.

Новината идва малко след като 40-годишният французин прекрати професионалната си тенис кариера на 5 октомври. Първоначалният му план беше да се оттегли след турнира от сериите „Мастърс“ в Париж през ноември.

Според френското издание „Екип“ именно раздялата им е повлияля на решението на Монфис да сложи край на кариерата си по-рано от предвиденото. Той се оттегли от участие в турнирите в Лион и Париж.