Реакциите в Европа след избора на Росен Желязков за премиер на България

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави Росен Желязков за избора му за премиер на България.

"България тъкмо зае заслуженото си място в Шенген, очакваме я скоро в еврозоната, а сега вече има и ново правителство: това вдъхва надежди за успех и просперитет на страната", написа Мецола в Екс.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също поздрави в социалните мрежи Росен Желязков за избора му. В публикацията си той му пожелава успех.

"Очаквам с нетърпение да работим заедно", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

My warmest congratulations, Rosen Zhelyazkov, on your appointment as Prime Minister of Bulgaria.



Wishing you success and looking forward to working together on a strong pro-European agenda for the benefit of all Bulgarians.