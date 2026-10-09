Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби в Евролигата

Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, надигравайки сръбския Партизан с 86:76 като домакин в Испания в среща от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението бе първо за сезона.

След оспорвана първа четвърт баскетболистите на Реал Мадрид постепенно овладяха контрола върху мача и на почивката вече водеха с 53:37, а след 30 минути игра резултатът бе 71:57.

Тео Маледон се отличи с 13 точки, 2 борби и 4 асистенции, а Факундо Кампацо добави 12 точки и 4 асистенции за успеха. Карлик Джоунс завърши с 19 точки, 4 борби и 5 асистенции за гостите от Партизан.

Валенсия постигна четвърта поредна победа в надпреварата. Испанският отбор се наложи при домакинството си на израелския Апоел Тел Авив с 93:82 в друг двубой от четвъртия кръг, в който Камерън Тейлър се отчете със 17 точки и 5 борби.

Тимът на Дубай Баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Цървена звезда с 58:77, Байерн Мюнхен претърпя трета поредна загуба при домакинството си на италианския Виртус Болоня с 87:94 в Германия, а израелският Макаби Тел Авив записа първи успех, надигравайки италианския Армани Олимпия Милано с 97:79 в сръбската столица Белград.

В друг мач, игран по същото време, домакинът Панатинайкос нанесе първа загуба на турския Фенербахче с 92:74 в Атина.

Тази вечер предстоят и останалите три мача от кръга: Олимпиакос - Анадолу Ефес, Барселона - Жалгирис и Баскония - Бешикташ.