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Панатинайкос намери верните решения и срещу Фенербахче (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Гърците нанесоха първо разочарование на турците в един от класическите дуели на Евролигата.

панатинайкос намери верните решения фенербахче видео
Снимка: БГНЕС
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Панатинайкос продължава да няма спиране от началото на сезона в Евролигата по пътя към своя четвърти успех в Евролигата. Селекцията на Желко Обрадович подчини Фенербахче с 92:74 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Телеком Сентър". Гърците се пребориха за възможността да държат съдбата в свои ръце през повечето периоди от мача, особено в заключителната четвърт, когато успяха да наложат волята си, насяйки първо поражение в турнира на богатите за състава, воден от Шарунас Ясикевичус.

По този начин "зелените" продължават да се радват на пълен актив от четири победи, а срещу името на турците личат три успеха и едно поражение. На 13 октомври (вторник) Панатинайкос ще има визита на Партизан, докато Фенербахче ще домакинства на Жалгирис.

В залата замириса на дерби още в откриващите минути, преминали под знака на размяната на сериите. Бракстън Кей и Тейлър Хортън-Тъкър бяха замесен във всичко най-интересно в офанзивен план, докато от другата страна Гершон Ябуселе и Матиас Лесор отвръщаха на удара. Все пак повечето оръжия на домакините бяха в основата от разликата от 3 точки в края на встъпителния период.

Дуелът между Силвен Франсиско и Кей съхрани статуквото до известна степен в началото на следващата десетка. Помощ в нападение от страна на Найджъл Хейс-Дейвис и Лесор предоставиха възможността на гърците да се настанят трайно на лидерската позиция. Пробуждане на Уейд Болдуин запали искрата за турците, но „зелените“ имаха достатъчно арсенал, за да отговорят и да се оттеглят в съблекалнята при 46:41.

„Детелините“ поставиха солиден старт на второто полувреме, когато Николаос Рогкавопулос настрои мерника и авансът им прехвърли двуцифрените изражения. Геройствата на Николо Мели не подействаха кой знае колко позитивно на „фенерите“, а Лесор пое щафетата и тимът от Атина си извоюва 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Франсиско, Лесор, Рогкавопулос и Хейс-Дейвис се материализираха при откриването на заключителната четвърт, в която домакините погледнаха смело към успеха. Отборът от Истанбул все по-трудно излизаше от нокдауна, в който се намираше и до края гърците довършиха започнатото.

Найджъл Хейс-Дейвис и Матиас Лесор (8 борби) се откроиха за Панатинайкос с по 19 точки. Силвен Франсиско се разписа със 17 точки, допълнени от 7 асистенции. Николаос Рогквавопулос реализира 10.

Бракстън Кей отговори за Фенербахче с 13 точки и 7 борби. Джони Джузенг финишира с 10 точки.

#Евролига 2026/2027 #БК Фенербахче #БК Панатинайкос

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