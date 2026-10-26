Реал Мадрид триумфира в Ел Класико на "Камп Ноу" с два гола на Килиан Мбапе

Реал Мадрид победи Барселона с 2:1 в 8-ия мач от 10-ия кръг на Ла Лига. "Белият балет" триумфира в Ел Класико с два гола на Килиан Мбапе.

След половин час игра на стадион "Камп Ноу" в Барселона Ханзи Флик бе принуден да извърши смяна. Шави Еспарт бе заменен от Алехандро Балде. Еспарат се разписа в последния мач на каталунците - поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионска лига.

В 41-ата минута "белият балет" откри резултата след куриозна ситуация. Жерард Мартин се опита да изчисти подаване на Ян Диоманде в наказателното поле. Вместо това централният защитник изрита топката в тялото на Килиан Мбапе и след рикошет възпитаниците на Жозе Моуриньо поведоха в резултата.

След почивката домакините възобновиха равенството. Педри подаде към Рафиня в наказателното поле и бразилецът изравни.

В следващите си атаки и двата отбора имаха добри възможности да поведат. Жоан Гарсия парира плътен шут на Арда Гюлре, а Андрий Лунин изби в ъглов удар изстрел с глава на Жерард Мартин.

Гостите върнаха преднината си в 88-ата минута. Скоростна атака на футболистите в бяло започна със серия от финтове на Джуд Белингам в средата на терена. Резервата Едуардо Камавинга проби в наказателното поле и върна топката назад към Килиан Мбапе, който бе точен с удар от движение.

Барселона остава на върха в класирането с актив от 27 точки. Реал Мадрид заема 3-ата позиция в подреждането с 24 пункта.