Редица футболни фигури в Германия отдадоха почит на легендата Франц Бекенбауер

Знакови футболисти на Байерн Мюнхен и немския национален отбор използваха страниците си в социалните мрежи, за да изразят тъгата си от новината за кончината на легендата на германския футбол и в частност на "баварците" Франц Бекенбауер, който почина на 78-годишна възраст.

Сред фигурите, които се "сбогуваха" с Кайзера бяха Лотар Матеус, Руди Фьолер, Карл Хайнц-Румениге, Томас Мюлер и много други.

"Шокът е голям, въпреки че знаех, че Франц не е добре. Смъртта му е загуба за футбола и за цяла Германия Франц беше изключителна личност, не само във футбола, и се радваше на световно признание. Всеки, който го познаваше, знае какъв страхотен и щедър човек беше Франц. Един добър приятел ни напусна. Ще ми липсва - ще ни липсва на всички!", написа Матеус, който беше част от състава на Западна Германия, воден от Бекенбауер, който триумфира на световното първенство в Италия през 1990-а година.

Lothar Matthäus: "The shock is deep, even though I knew that Franz wasn't feeling well. His death is a loss for football and for Germany as a whole. He was one of the greatest as a player and coach, but also off the pitch. Franz was an outstanding personality not only in… pic.twitter.com/OxCIaLyjd3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024

"Много съм тъжен от новината за смъртта на Франц. За мен беше огромна привилегия да познавах Франц Бекенбауер. Без неговата треньорска работа никога нямаше да бъде възможна титлата от Мондиал 1990. Кайзера беше вдъхновение за повече от едно поколение и той завинаги ще остане един лъч светлина в немския футбол. Германия загуби най-великата си футболна личност, а аз загубих един добър приятел", сподели друг от героите от този шампионат - Руди Фьолер.

"Дълбоко съм шокиран. Франц Бекенбауер пренаписа историята на немския футбол и остави огромно влияние върху него. Той беше моят капитан в Байерн Мюнхен, моят треньор в националния отбор, нашият президент в Байерн и във всички тези роли той беше не само успешен, а неповторим. Като личност той впечатляваше с уважението си към околните, защото за Франц всички бяха равни. Немският футбол загуби най-великата си личност. Той ще ни липсва болезнено много. Благодаря ти за всичко, скъпи Франц", заяви Карл Хайнц-Румениге.

Karl-Heinz Rummenigge: "I'm deeply shocked. Franz Beckenbauer rewrote the history of German football and left a lasting impact on it. He was my captain at FC Bayern, my coach at the national team, our president at Bayern and in all of these roles he was not only successful but… pic.twitter.com/TI7ihuDQL3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024

"Един от най-великите футболисти в историята на Байерн за съжаление ни напусна. Почивай в мир, Кайзер Франц. Никога няма да забравим какво направи за футбола в Германия", коментира Томас Мюлер.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok