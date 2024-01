Почина легендата на германския и световния футбол Франц Бекенбауер

Легендата на германския и световен футбол Франц Бекенбауер е починал на 78-годишна възраст, обявиха от неговото семейство, като информацията беше разпространена и от агенция ДПА.

В последните години световният шампион като футболист и треньор с националния отбор на Германия ограничи до минимум медийните си изяви заради влошеното си здраве, докато живееше в Австрия.

Активната кариера на Франц Бекенбауер преминава в голямата си част в Байерн Мюнхен, където бранителят прекарва 14 сезона, в които записва 584 мача и отбелязва 75 гола във всички турнири. С екипа на "баварците" Кайзера става 4 пъти шампион на Германия, 4 пъти вдига Купата на страната, а освен това печели и три трофея от Купата на европейските шампион (КЕШ) (Шампионска лига).

В последните си години като състезател Бекенбауер е част от съставите на Ню Йорк Космос и Хамбургер, с който печели още една титла в Бундеслигата.

За националния отбор на Западна Германия защитникът изиграва 103 двубоя и бележи 14 гола, като играе за Бундестима при спечелването на Евро 1972 и световното първенство през 1974 година.

