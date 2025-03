Григор Димитров с втори пореден четвъртфинал в Маями

Григор Димитров се класира за втори пореден четвъртфинал на турнира от сериите Мастърс в Маями с награден фонд от 11,25 милиона долара. Първата ракета на България преодоля №32 в света Брендън Накашима (САЩ) с 6:4, 7:5 за час и 23 минути.

Поставеният под №14 бе безупречен на сервис, като не позволи на представителя на домакините да стигне до 40:40 нито веднъж на собствено подаване.

Miami MOMENTUM



2024 finalist @GrigorDimitrov is into the quarter-finals with a 6-4 7-5 win over Nakashima. #MiamiOpen pic.twitter.com/7KL9M2XwvO