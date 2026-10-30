Редица популярни имена ще уважат откриването на "Българска армия"

Редица звезди и легенди ще уважат ЦСКА за откриването на новия стадион „Българска армия“. Някои от тях са свързани с историята на ЦСКА, а други са част от политическия и обществен елит на страната

Рекордьорът по мачове за националния отбор – Стилиян Петров, призна за тотална промяна в програмата си, за да присъства на първия мач на реновирания стадион. Той ще се прибере за броени часове в България за мача, след което се прибира в Лондон заради ангажименти към телевизия, която предава Висшата лига. До Стилиян ще бъде и Мартин Петров, който също приветства прибирането на ЦСКА у дома в социалните мрежи.

Историческият двубой е от 19:30 часа. Клубът е предвидил и специална програма. „В деня на мача срещу Славия ви каним в новия ни дом 2 часа преди началото на срещата, за да изживеем заедно на емоцията от завръщането на „Българска армия“, гласеше съобщението, с което ЦСКА официализира, че ще посрещне белите в своя дом.