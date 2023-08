Рейнджърс и ПСВ завършиха наравно на "Айброкс" и оставиха интригата за реванша

С равенство 2:2 завърши срещата между шотландския Рейнджърс и нидерландския ПСВ Айндховен от първия мач от плейофния кръг в Шампионската лига.

На митичния "Айброкс" в Глазгоу домакините откриха секунди преди почивката чрез Абдала Сима.

Час след началото Ибрахим Сангаре изравни за ПСВ, но "сините" си върнаха аванса 15 минути след това чрез Раби Матондо. Това обаче не бе последното действие в мача и в 80-ата минута ПСВ изравни за втори път. Този път точен бе таранът Люк де Йонг.

В последните секунди на двубоя Матондо можеше да вкара втори гол за Рейнджърс, но стреля над вратата и пропусна да донесе победата на шотландския представител.

