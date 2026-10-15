Реставриран исторически подемник отново заработи в Талин

Старият град на Талин вече разполага с работещ исторически подемник за товари.

Историческият товарен подемник е възстановен и отново е в работен режим в тавана на сградата на архивите на град Талин на улица Толи.

Колелото с диаметър 3,4 метра се смята за единствения функциониращ исторически подемник в Талин. През Средновековието обаче почти всяка сграда е разполагала с такъв механизъм.

Юхан Крем, изследовател в архивите на град Талин, обяснява, че всяка средновековна сграда е имала нужда от подемник в тавана, тъй като складовите помещения се намирали на втория и третия етаж.

„Този конкретен пример е много по-нов. Сградата е била в руини през XVII век и не е била ремонтирана до XVIII век, когато е била преобразувана в склад за митническите власти. Те също са имали нужда от подемен механизъм и затова са започнали да сглобяват такъв от различни компоненти. Най-старите от тях може да са произлезли от корабокрушение или да са остатъчни материали от пристанището“, казва Крем.

Товарният подемник, запазен в градските архиви, датира от XIX век. Въжето му е с дължина 34,5 метра.

При реставрационните работи през 2025 г. е подобрен достъпът до историческия механизъм. Това позволява да бъде демонстрирана работата му пред посетители и да се провеждат демонстрации с повдигане на товари.

Статия на Epp Ehand (ERR), първоначално публикувана на 14 октомври 2026 г.