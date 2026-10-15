БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реставриран исторически подемник отново заработи в Талин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
EBU
Запази

След реконструкцията през 2025 г. старинният механизъм може да бъде показван в действие пред посетителите на градските архиви

Възстановеният подемник за стоки. City of Tallinn
Снимка: Естонска телевизия ERR
Слушай новината

Старият град на Талин вече разполага с работещ исторически подемник за товари.

Историческият товарен подемник е възстановен и отново е в работен режим в тавана на сградата на архивите на град Талин на улица Толи.

Колелото с диаметър 3,4 метра се смята за единствения функциониращ исторически подемник в Талин. През Средновековието обаче почти всяка сграда е разполагала с такъв механизъм.

Юхан Крем, изследовател в архивите на град Талин, обяснява, че всяка средновековна сграда е имала нужда от подемник в тавана, тъй като складовите помещения се намирали на втория и третия етаж.

„Този конкретен пример е много по-нов. Сградата е била в руини през XVII век и не е била ремонтирана до XVIII век, когато е била преобразувана в склад за митническите власти. Те също са имали нужда от подемен механизъм и затова са започнали да сглобяват такъв от различни компоненти. Най-старите от тях може да са произлезли от корабокрушение или да са остатъчни материали от пристанището“, казва Крем.

Товарният подемник, запазен в градските архиви, датира от XIX век. Въжето му е с дължина 34,5 метра.

При реставрационните работи през 2025 г. е подобрен достъпът до историческия механизъм. Това позволява да бъде демонстрирана работата му пред посетители и да се провеждат демонстрации с повдигане на товари.

Статия на Epp Ehand (ERR), първоначално публикувана на 14 октомври 2026 г.

#подемник за товари #Талин

Последвайте ни

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
2
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
3
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
5
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха издирването на моряците от "Ейч Ес Дигнити"
6
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Още

Двама астронавти ще излязат в открия Космос, за да инсталират слънчеви панели
Двама астронавти ще излязат в открия Космос, за да инсталират слънчеви панели
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000 Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000
Чете се за: 03:07 мин.
Сателитите на НАСА разкриват тревожен спад на запасите от сладка вода Сателитите на НАСА разкриват тревожен спад на запасите от сладка вода
Чете се за: 05:45 мин.
EBU !!! Нарастват случаите на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Молдова EBU !!! Нарастват случаите на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Молдова
Чете се за: 08:42 мин.
Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо
Чете се за: 04:07 мин.
Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г. Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г.
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
Мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг
Чете се за: 01:12 мин.
По света
11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО) 11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките,...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ