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Рилски спортист остана с празни ръце в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Самоковският тим не издържа срещу хърватки

рилски спортист продължава грешките адриатическата лига
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Рилски спортист продължава с грешките от началото на сезона в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха драматично поражение срещу Студио Загреб с 80:82 в мач от първия кръг в група А. В "Дворана Трънско" самоковският тим се отчете с едно от най-силните си представяния в турнира, но в последните секунди не издържаха, допускайки четвърто поредно поражение.

Така Рилецо все още не знае какво е успех в Адриатика и има четири загуби на сметката си, като заема четвъртото място в подреждането. Следващият мач на Рилски в надпреварата ще бъде на 28 октомври, когато ще гостува на Будучност.


Размяната на серии излезе на преден план на старта. Марта Остоич и Дора Чипич показаха какво могат в нападение за домакините. От своя страна гостите разчитаха на Мари Кенембени, Ивана Бонева, Габриела Николова и Деница Манолова, която се постараха да дръпнат с точка след 10 минути игра.

Двата отбора продължиха в същия дух и през втората част, като откъсването в резултата се оказа трудна задача. Впоследствие Кенембени взе до голяма степен нещата в свои ръце и самоковският тим си осигури разлика, за да се изстреля при 50:43 на голямата почивка.

Манолова и Кенембени удължиха подема на Рилецо при подновяването на играта. Стоич и Чиипич помогнаха на хърватките да обърнат хода на събитията, но отборът от Самоков се пребори за точка в края на предпоследния период.

Серия от 10:3, дело основно на Остоич и Чипич, позволи на отбора от Загреб да си върне предимството и да се настани трайно на лидерската позиция във финалната десетка. Точните стрелби на Радина Илиева, Димана Костова и Манолова поставиха равенството на таблото с по-малко от 2 минути до края. Последваха безрезултатни атаки, а във финалните секунди кош на Чипич изведе домакините с 2 точки напред. В ответното нападение Кенембени стреля през две баскетболистки зад дъгата със сирената, но не сполучи и успехът остана в хърватския лагер.

Деница Манолова бе над всички за Рилски с 21 точки и 6 борби. Мари Кенембени записа 17 и 6 овладени под двата ринга топки, Радина Илиева реализира 11.

Дора Чипич даде тон на победителките с 27 точки, като завърши без пропуск - 11/11 от средно разстояние, 1/1 от далечна дистанция и 2/2 от наказателната линия. Марта Остоич има 17 и 5 борби, Леа Гьокович отбеляза 14. Блажа Чех завърши с 13, 5 овладени под двата ринга топки и 11 асистенции.

#Адриатическа лига за жени 2026/2027 #ЖБК Студио Загреб #ЖБК Рилски спортист

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