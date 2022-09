Роджър Федерер: Благодаря на всички, които бяха с мен в този незабравим момент

Швейцарският тенисист Роджър Федерер използва социалните мрежи, за да благодари на колегите си и на феновете, които го подкрепиха в последния му професионален мач.

В петък вечер Маестрото и големият му опонент през годините, но и верен приятел, Рафаел Надал допуснаха поражение с 6:4, 6:7, 9:11 от Джак Сок и Франсис Тиафо в тазгодишното издание на Лейвър Къп в лондонската зала "О2".

В кариерата си той има стотици титли, 20 трофея от Големия шлем, златен и сребърен олимпийски медал и любовта на милионите си почитатели по целия свят.

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ️ pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ