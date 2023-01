Роджър Федерер, Рафаел Надал и Ник Кирьос поздравиха Джокович след триумфа му в Мелбърн

Роджър Федерер и Ник Кирьос не пропуснаха да поздравят Новак Джокович след спечелването му на 10-та титла на Australian Open и общо 22-ра в турнирите от Големия шлем.

Федерер, който беше един от най-големите съперници на Джокович, докато все още беше активен тенисист използва профила си в Инстаграм, за да поздрави сърбина

"Невероятно усилие отново! Много поздравления", написа Маестрото, който се оттегли от спорта миналата година с 20 титли от Шлема, и четири загубени финала от Джокович.

Рафаел Надал, който по подобие на Джокера има 22 титли от Шлема също се включи в поздравителните адреси към сърбина и определи постижението му като заслужено.

"Невероятно постижение, Новак! Поздравления за теб и твоя екип! Това е заслужена победа. Наслади се!", написа Рафа.

Австралиецът Ник Кирьос също поздрави Ноле след включителнотриумфа му в "Мелбърн Парк", като в Туитър Ник прогнозира, че световният №1 в тениса ще успее да спечели 28 титли от Големия шлем.

"Хаха, казах ви. Създадохме чудовище. Браво, Джокович! Седя на дивана и се наслаждавам на цялото шоу. Той ще спечели 28 титли от Големия шлем лесно", написа Кирьос, който пропусна Australian Open заради контузия.

Haha I told you. We created a monster. Well done @DjokerNole …. Sat on my couch and enjoyed the entire show soak it all in….