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Рома набеляза бивш талант на Манчестър Сити за зимен трансфер, Ендрик остава голямата цел

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Спорт
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Италианският клуб следи изкъсо Карлос Форбс от Брюж, като негови представители са наблюдавали на живо впечатляващото му представяне срещу Интер в Шампионската лига

рома набеляза бивш талант манчестър сити зимен трансфер ендрик остава голямата цел
Снимка: БГНЕС
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Рома продължава да търси сериозно подсилване в нападение преди отварянето на зимния трансферен прозорец. Ръководството на италианския клуб е насочило вниманието си към португалското крило Карлос Форбс от Брюж, който се очертава като една от основните алтернативи на бразилския талант Ендрик.

Старши треньорът Джан Пиеро Гасперини настоява за привличането на нов офанзивен футболист, след като през лятото клубът не успя да осигури желаното от него попълнение.

Основната трансферна цел на "вълците“ остава Ендрик, но конкуренцията за нападателя на Реал Мадрид е сериозна. Милан и Астън Вила също проявяват интерес към бразилеца, което може да затрудни намеренията на римляните.

Затова Рома разглежда и други възможности, като сред най-интересните имена е 22-годишният Карлос Форбс.

Португалецът, който е преминал през школите на Спортинг Лисабон и Манчестър Сити, продължава да впечатлява с изявите си за белгийския Брюж. През 2023 година Аякс плати 14 милиона евро за неговите права, след което футболистът премина през период под наем в Уулвърхемптън, преди да бъде продаден на белгийския клуб през лятото на 2025 година.

Форбс е левичар, който предпочита да действа по десния фланг на атаката, но може да бъде използван и на други позиции по крилото, включително като халф-бек. Именно тази универсалност го прави интересен вариант за тактическите идеи на Гасперини.

От началото на сезона португалецът има четири гола и осем асистенции в първенството и Шампионската лига.

Представители на Рома вече са наблюдавали Форбс на живо по време на впечатляващото му представяне срещу Интер на "Сан Сиро“. Крилото създаде сериозни проблеми на защитата на италианския гранд и записа три асистенции при четирите попадения на Брюж.

Гасперини търси футболист, който да увеличи конкуренцията в офанзивен план и да предложи допълнителни възможности наред с Мален, Суле, Мора и Дибала. Способността на Форбс да играе на няколко позиции би позволила на наставника да използва и по-атакуващи тактически варианти.

Евентуална сделка обаче няма да бъде лесна. Договорът на португалеца с Брюж е до 30 юни 2029 година, а белгийският клуб оценява футболиста на над 15–20 милиона евро.

Освен това Брюж не е склонен да обсъжда отдаване под наем, независимо дали подобна сделка включва предварително договорена опция за откупуване.

Така спортният директор на Рома ще трябва да търси възможност за постоянен трансфер, ако клубът реши да предприеме конкретни действия през януари.

#Карлос Форбс #Рома ФК

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