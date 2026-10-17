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Рома спечели домакинството си на Дженоа с голове след почивката

Милен Костов от Милен Костов
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Европейски футбол
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Сантяго Кастро и Емануеле Лули отбелязаха първите си попадения за "римските вълци".

Рома
Снимка: БТА
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Рома победи Дженоа с 2:0 в мач от 7-ия кръг на Серия А. Сантяго Кастро и Емануеле Лули отбелязаха първите си попадения за "римските вълци".

През първото полувреме на стадион "Олимпико" в Рим напречната греда попречи на двата отбора да открият резултата. Леонардо Балерди засече с глава центриране от ъглов удар на Николо Пизили, но стреля в гредата. В ответната атака същото стори и Стефан Ел Шаарауи, който пропусна да накаже бившия си отбор.

Сантяго Кастро се разписа пет минути след началото на втората част. След разбъркване в наказателното поле нападателят копна топката и я прати в горния далечен ъгъл с прехвърлящ удар.

Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини удвоиха преднината си в 68-ата минута. Емануеле Лули се разписа с удар от движение от вътрешността на вратарското поле.

Рома се изкачи до второто място в класирането с актив от 17 точки. Дженоа се смъкна до предпоследната 19-а позиция с 4 пункта.

Останалите резултати от деня:

Болоня - Интер 1:3
Венеция - Наполи 1:0

#Дженоа

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