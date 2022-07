Рома зарадва най-възрастния си фен с трофея от Лигата на конференциите

Рома предостави възможността на най-възрастния фен на клуба да се докосне до последното отличие на клуба - трофея от Лигата на конференциите.

96-годишният привърженик Джорджио бе изненадан от Генералния мениджър на отбора Тиаго Пинто. Запалянкото разказа, че подкрепя тима още от дните на Гуидо Мазети и Амадео Амадеи. Ръководството на "римските вълци" възнагради вярната подкрепа на своя фен, като му представи отличието от третия по сила евротурнир, което бе скрито под флаг. Щом Джорджио видя купата, той се просълзи и побърза да се снима с нея. 96-годишният запалянко благодари за жеста, след като получи специална тениска.

