Ромарио поднови кариерата си на 58 години, за да играе в един отбор със сина си

Бразилската футболна легенда Ромарио се картотекира в отбора на Клуб Америка от Рио де Жанейро, където заема поста президент на клуба.

Америка играе в бразилската Серия D. Ромарио е на 58 години. Синът му Ромариньо е на 30 години.

1994 World Cup winner Romario will come out of retirement to feature in some games alongside his son Romarihno pic.twitter.com/hC6aeRgLrv