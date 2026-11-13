Роналдиньо се завръща на терена след повече от десетилетие извън професионалния футбол

Бившият бразилски национал Роналдиньо ще се завърне в професионалния футбол след повече от 11 години отсъствие. Носителят на „Златната топка“ ще започне като титуляр за Равена в неделното домакинство срещу Форли от третото ниво на италианския футбол.

Бразилецът подписа договор с Равена през юни, когато придоби и дял от собствеността на клуба. Последният му официален мач беше с екипа на Флуминензе през 2015 година, поради което до последно имаше въпросителни около физическата му готовност за завръщане на терена.

Старши треньорът на Равена Андреа Мандорлини обаче потвърди, че Роналдиньо ще бъде сред титулярите в предстоящия двубой.

"Той ще играе от самото начало, няма никакво съмнение. След това заедно ще решим колко време да остане на терена. Той е един от най-великите играчи на съвременната епоха. А ние се нуждаем от резултат. Винаги играем с трима нападатели - той ще бъде един от тях“, заяви Мандорлини.

Бившият футболист на Барселона и Милан пристигна в Италия в петък следобед и ще проведе само една тренировка с новите си съотборници преди срещата.

Завръщането на Роналдиньо предизвика сериозен интерес сред привържениците на Равена. На стадион "Бруно Бенели“ е изградена временна трибуна, за да бъдат осигурени допълнителни места за зрителите, които искат да наблюдават участието на бразилската звезда.

Една от личните цели на Роналдиньо е да отбележи още едно попадение в професионалната си кариера, с което би достигнал границата от 300 гола.

В атаката на Равена негов партньор ще бъде Симоне Раби, който разкри, че при евентуална дузпа в полза на отбора изпълнението ще бъде поверено именно на бразилеца.