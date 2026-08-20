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Роналдиньо се завърна в Италия за ново футболно приключение

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Спорт
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Носителят на "Златната топка“ пристигна в Равена повече от десетилетие след края на професионалната си кариера и предстои да бъде представен пред феновете

Роналдиньо се завърна в Италия за ново футболно приключение
Снимка: AP Photo
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Бразилската футболна легенда Роналдиньо вече е в Италия, където предстои да започне необичайна нова глава във впечатляващата си кариера. 46-годишният бразилец пристигна, за да се присъедини към третодивизионния Равена, с който подписа договор през юни.

Роналдиньо кацна с частен самолет на летището във Форли, намиращо се на около 30 километра от Равена. Още при пристигането си той привлече сериозно внимание, като отдели време да раздаде автографи върху футболни топки на служители на летището.

Бившата звезда на Барселона и Милан беше придружена от президента на Равена Игнацио Чиприани, след което двамата напуснаха летището с автомобил.

Голямото посрещане на Роналдиньо е предвидено за тази вечер. Равена ще представи отбора си на специална церемония на плажа, като се очаква именно бразилецът да се появи последен и да бъде голямата атракция на събитието. Преди това той ще участва и в пресконференция.

Все още обаче има неизвестни около чисто спортното участие на легендарния футболист. Роналдиньо няма да играе в първия мач на Равена за сезона в Серия C срещу Реджо Емилия, а към момента не е ясно в колко срещи ще се появи на терена през кампанията.

Президентът на клуба Игнацио Чиприани вече разкри една от големите си мечти – последният гол в кариерата на Роналдиньо да бъде отбелязан с екипа на Равена.

Бразилецът не е играл професионален футбол от 2015 година, когато последният му клуб беше Флуминензе. Новото му приключение бележи и завръщане в Италия, където между 2008 и 2011 година защитаваше цветовете на Милан.

Роналдиньо остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на футбола. Той е световен шампион с Бразилия от 2002 година, а през 2005-а достигна индивидуалния връх в кариерата си със спечелването на "Златната топка“.

#ФК Равена #Роналдиньо

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