Роналдо продължава да крачи към заветната цел при успех на Ал-Насър в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при победата на Ал-Насър с 5:3 над Ал-Холуд в срещата от 12-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Така португалецът вече има 985 попадения на сметката си и му остава да се разпише само още 15 пъти, за да осъществи голямата си цел.

Сънародникът му Жоао Феликс направи четири асистенции, като подаде за два от головете на Роналдо.

Кристиано Роналдо от своя страна ще може да се доближи до голямата си цел още повече в началото на идната седмица, когато Ал-Насър ще има ангажимент в Азиатската Шампионска лига. В мач от четвъртия кръг на основната фаза Кристиано и колегите му ще гостуват на Пахтакор от Узбекистан. Този двубой предстои на 2 ноември (понеделник) от 15:45 часа българско време.