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Рубен Аморим след разгрома от Борнемут: Опитните футболисти нямат право на подобни грешки

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Спорт
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Наставникът на Милан бе категоричен, че дузпите и червеният картон на Майк Менян са предрешили двубоя, и призна, че "росонерите“ трябва бързо да променят негативната тенденция

Рубен Аморим след разгрома от Борнемут: Опитните футболисти нямат право на подобни грешки
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим не скри разочарованието си след тежкото поражение с 0:3 при гостуването на Борнемут в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Португалският специалист отправи сериозни критики към футболистите си за допуснатите грешки, които според него са лишили италианския гранд от възможността да се противопостави на английския тим.

Милан изостана още в осмата минута след дузпа, реализирана от Джъстин Клуйверт, а в 28-ата минута остана с човек по-малко след директен червен картон на Майк Менян. Последвалият втори наказателен удар позволи на Маркъс Тавърниър да удвои преднината на домакините, преди Амин Адли да оформи крайното 3:0 през второто полувреме.

"Дузпата и червеният картон промениха мача. Нямахме възможност да се възстановим след тези ситуации, а след това третият гол дойде от още едно статично положение“, заяви Аморим пред Sky Sports Italia.

Португалецът отказа да сравнява представянето на отбора с предишните му срещи, като подчерта, че грешките на неговите футболисти са направили двубоя практически невъзможен за спечелване.

"Не става въпрос да сравняваме този мач с предишните, защото на практика изобщо нямаше мач. Не можем да допускаме подобни грешки - да подарим дузпа след корнер, а след това да останем и с човек по-малко. Не можем да си позволяваме такива неща, особено когато грешките идват от най-опитните ни футболисти“, категоричен бе наставникът.

Аморим призна, че трудно може да открои положителни моменти от гостуването в Англия, въпреки опитите на отбора да се адаптира към численото неравенство.

"Трябваше да тичаме много, след като останахме с десет души. Това беше негативен мач във всяко едно отношение, но сега трябва да мислим за следващата среща в първенството“, допълни той.

След изгонването на Менян треньорът предприе тактически промени и опита да стабилизира защитата с трима бранители.

"Опитах се да подредя отбора така, че футболистите да се чувстват по-комфортно, да поемаме по-малко рискове в централната зона и да запазим възможността да се върнем в мача в заключителните минути“, обясни специалистът.

Аморим коментира и поведението на френския вратар, чийто червен картон се превърна в един от ключовите моменти в срещата.

"Все още не съм разговарял с Менян. Ще го направя, когато се върнем в Милано“, заяви португалецът.

В заключение наставникът призна, че настоящото състояние на отбора не отговаря на историческите стандарти на Милан, но изрази увереност, че негативната тенденция може да бъде преодоляна.

"Тези неща са част от процеса. Ако погледнем историята на Милан, в момента се намираме в различна позиция. Няма как да не се съгласим, че този мач беше изключително негативен, но оценявам начина, по който се опитахме да направим нещо въпреки обстоятелствата. Футболът понякога е такъв. Трябва да се опитаме да спечелим следващия двубой, за да променим посоката, в която се движим“, завърши Рубен Аморим.

#Милан ФК #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Борнемут #Рубен Аморим

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