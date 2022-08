Рубльов и Кирьос продължават с победите във Вашингтон

Андрей Рубльов и Ник Кирьос се класираха на полуфиналите на тенис турнира от сериите АТП 500 във Вашингтон.

Руснакът победи Джефри Джон Улф с 6:2, 6:3. В първия сет той проби своя опонент на два пъти и затвори частта с гейм на нула.24-годишният тенисист осъществи нови два пробива и във втория сет, за да се поздрави с успеха след 1 час и 20 минути игра.

Четвъртфиналът между Ник Кирьос и Франсис Тиафо бе далеч по-оспорван. Австралиецът триумфира в битката, продължила 2 часа и 31 минути с 6:7(5), 7:6(12), 6:2.

През първата част и двамата спечелиха сервис геймовете си. Финалистът от тазгодишното издание на Уимбълдън поведе с 5:2 в тайбрека, но допусна обрат и отстъпи със 7:5.

Сценарият се повтори във втория сет, където тенисистите отново бяха безгрешни при подаванията си. Този път тайбрекът обаче бе далеч по-продължителен и драматичен. Ник Кирьос отрази цели пет мачбола, за да изравни сетовете.

В третата решителна част 27-годишният играч проби противника си на два пъти и сложи точка на спора след гейм на нула.

Kyrgios vs Tiafoe was WILD…@CitiOpen @atptour pic.twitter.com/Mzl8TQCxjJ