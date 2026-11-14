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Румъния отново вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел, засечена до границата с Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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румъния вдигна изтребители заради руска атака дронове украинска инфраструктура
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Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили бяха вдигнати тази сутрин от 86-та авиобаза във Фетещ, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел близо до украинския Змийския остров. Това съобщават от ведомството на официалната си страница в Интернет.

Жителите на северната част на окръг Тулча получиха две предупредителни съобщения чрез системата Ро-Алърт – в 04:45 и в 05:39 местно (и българско) време.

Това е третото предупреждение за по-малко от шест часа, след като в петък вечерта, югоизточно от острова – в рамките на украинското въздушно пространство – бе засечена друга въздушна цел.

Въздушната тревога е била отменена в 05.52, тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.

#въздушна тревога #румъния #F-16

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