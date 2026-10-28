Румен Радев изказа съболезнования по повод железопътната катастрофа в Испания

Премиерът Румен Радев изказа съболезнования, в социалната мрежа "Екс" към семействата и близките на загиналите при железопътната катастрофа в Испания.

„Дълбоко съм натъжен от трагичния влаков инцидент в Испания, който отне човешки животи и рани много хора", написа министър-председателят. Той пожелава на всички пострадали бързо и пълно възстановяване и изразява своята съпричастност към всички, засегнати от трагедията.

„В този труден момент България е солидарна с народа на Испания. Мислите ни са с министър-председателя Педро Санчес, испанските власти и служби, които неуморно работят за оказване на помощ на пострадалите", заяви Радев в социалната мрежа.

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча, цитирано от Ройтерс и ЕФЕ.