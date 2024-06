Президентът Румен Радев поздрави Нарендра Моди за преизбирането му за трети мандат като премиер на Индия.

В неделя лидерът на индийската партия "Бхаратия Джаната" Нарендра Моди положи клетва за трети премиерски мандат, начело на коалиционно правителство, след като за всеобща изненада не успя да си осигури мнозинство на изборите.

Congratulations to @narendramodi Modi for being re-elected for a third term as a Prime Minister of India. I am convinced that our mutual efforts will contribute for continuing the friendship and partnership between and