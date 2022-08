Рутинна победа за Ига Швьонтек на старта в Торонто

Ига Швьонтек победи Айла Томлянович с 6:1, 6:2 в мач от 1/16-финалите на "Мастърс" турнира в Торонто.

В първия сет лидерката в световната ранглиста при жените поведе с 5:0 преди да затвори частта.

Втория сет отново премина под контрола на полякинята. В първите четири гейма нито една от двете състезателки не успя да спечели подаването си. 21-годишната Швьонтек спечели оставащите четири гейма. Австралийката така и не спечели свой сервис гейм във втората част. Ига Швьонтек се поздрави с успеха с първия си мачбол след 1 час и 5 минути игра.

Back to winning ways



@iga_swiatek gets the better of Tomljanovic to advance to the last 16 in Toronto.#NBO22 pic.twitter.com/nm7L83zdw0