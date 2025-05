Рууд продължава напред в Рим след труден мач срещу Бублик

Каспер Рууд, Томи Пол, Хуберт Хуркач и Матео Беретини се класираха за третия кръг на турнира по тенис в Рим от сериите Мастърс с награден фонд от над 8 милиона евро. За сметка на това от надпреварата рано отпаднаха руснакът Андрей Рубльов и американецът Тейлър Фриц.

Норвежецът Рууд надигра трудно Александър Бублик от Казахстан с 6:4, 4:6, 6:3.

Американецът Пол не срещна особени трудности срещу Роберто Баутиста Агут и го надигра с 6:1, 6:4 за час и 20 минути.

In complete control ️ @TommyPaul1 books his ticket into the next round after defeating Bautista Agut 6-1 6-4. @InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/rWIjLpgszk

Полякът Хуркач също се класира за следващата фаза, като се наложи над испанеца Педро Мартинес с 6:1, 7:5.

Беретини зарадва домакинската публика в Рим, като победи британеца Джейкъб Фърнли с 6:4, 7:6(0).

Американецът Маркос Хирон изненада сънародника си Тейлър Фриц и го отстрани с два тайбрека - 7:6(4), 7:6(3).

Андрей Рубльов отстъпи пред унгареца Фабиан Марожан в три сета - 5:7, 6:4, 3:6.

All Grit



Fabian Marozsan holds firm to oust Rublev and now awaits the winner of Mensik/Gigante in the third round.@InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/6tb0PBieMU