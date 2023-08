С човек по-малко Англия победи Нигерия след дузпи на Мондиала по футбол при дамите

Англия победи Нигерия с 4:2 след изпълнение на дузпи в осминафинален мач от световното първенство по футбол за жени.

През първото полувреме дузпа за англичанките бе отменена поради намесата на ВАР. Съдийският екип прецени, че Рашидат Аджибаде не е извършила нарушение срещу Рейчъл Дейли.

В редовното време състезателките на Ранди Уолдръм нацелиха напречната греда на два пъти след удари на Учена Кану и Ашли Плъмтри.

В 87-ата минута Лорън Джеймс остави възпитаничките на Сарина Вигман с човек по-малко на терена. Нападателката бе изгонена с директен червен картон, след като настъпи Мишел Алоузи.

Нулевото равенство изпрати двубоя в продължения. Нигерийките обаче не успяха да се възползват от численото си предимство, макар да бяха по-активни в преден план.

Дузпите започнаха с пропуск и за двата отбора. Джорджа Стануей и Дезире Опаранози не уцелиха вратата. Резервата Бетани Ингланд отбеляза първия точен 11-метров удар за европейките, докато за африканките последва нов пропуск в лицето на Мишел Алоузи. След поредица от точни изпълнения Клоуи Кели сложи точка на спора.

England have booked their spot in the #FIFAWWC quarter-finals!



The #Lionesses went through after a dramatic penalty shootout, and playing 35 minutes with 10 players. #ENG #NGA pic.twitter.com/glVDBZqPTc