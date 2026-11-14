С човек по-малко Косово стигна до точка в домакинството си на Израел

Косово и Израел завършиха наравно 0:0 в мач от група В/3 на Лигата на нациите.

Косово доминираше пред своите привърженици в Прищина, но устремът на тима бе охладен в 66-ата минута, когато Велдин Ходжа получи втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Етан Азулай, което остави косоварите с човек по-малко до края на мача.

Равенството намали шансовете на Косово за първото място в групата. Тимът е втори с 6 точки, а Израел заема последното четвърто място с 3 точки след петия си пореден мач без победа. Лидер с 8 точки е съставът на Австрия, който по-късно днес приема третия Ирландия.