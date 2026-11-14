БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С човек по-малко Косово стигна до точка в домакинството си на Израел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Без голове между двата отбора в Прищина.

Косово Израел
Снимка: БТА
Слушай новината

Косово и Израел завършиха наравно 0:0 в мач от група В/3 на Лигата на нациите.

Косово доминираше пред своите привърженици в Прищина, но устремът на тима бе охладен в 66-ата минута, когато Велдин Ходжа получи втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Етан Азулай, което остави косоварите с човек по-малко до края на мача.

Равенството намали шансовете на Косово за първото място в групата. Тимът е втори с 6 точки, а Израел заема последното четвърто място с 3 точки след петия си пореден мач без победа. Лидер с 8 точки е съставът на Австрия, който по-късно днес приема третия Ирландия.

#Национален отбор по футбол на Косово

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
3
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
4
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
5
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
6
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Футбол

Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК
Чете се за: 02:12 мин.
Тодор Янчев: Латвия ни провокираше през целия мач, съдиите позволиха груба игра Тодор Янчев: Латвия ни провокираше през целия мач, съдиите позволиха груба игра
Чете се за: 03:05 мин.
България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата
Чете се за: 02:25 мин.
Френки де Йонг отпадна от състава на Нидерландия за решаващия мач срещу Германия Френки де Йонг отпадна от състава на Нидерландия за решаващия мач срещу Германия
Чете се за: 01:37 мин.
Джери Кардинале: Никога няма да продам Милан, искам отново да печелим трофеи Джери Кардинале: Никога няма да продам Милан, искам отново да печелим трофеи
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА...
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13 Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ