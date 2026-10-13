Сабах изненада Славия Прага в Шампионската лига

Воденият от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас тим на Сабах победи с 2:0 чешкия Славия Прага за първата си победа в основната фаза на Шампионската лига.

В Баку шампионът на Азербайджан стигна до историческия успех с голове през второто полувреме на Кахийм Парис и Джой-Ланс Микелс. Преди почивката друг гол на Парис бе отменен заради засада, но в 49-ата минута нищо не можеше да спре ямайското крило.

Парис получи отличен пас по земя на границата на наказателното поле и с мощен удар от движение с левия крак не остави шансове на вратаря Якуб Маркович за първия гол на Сабах в историята на турнира.

Второто попадение в срещата, което оформи и крайния резултат, падна в 88-мата минута, когато Джой-Ланс Микелс наказа неразчетено излизане на Маркович и на празна врата реализира без проблеми.

След успеха Сабах има 3 точки, докато Славия допусна второ поражение и остава без актив.

Лидер в класирането на турнира поне за около два часа пък ще бъде тимът на Спортинг Лисабон, който спечели с 2:0 срещу френския Ланс.

Точни за "лъвовете" от Лисабон бяха Луис Суарес, който откри в 12-ата минута, и Иса Думбия, който оформия успеха на гостите четвърт час преди края.

Спортинг има 6 точки и е водач в таблицата преди изиграването на останалите срещи от втория кръг. Ланс е на 16-о място с 3 точки.