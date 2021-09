Съдбата раздели приятели, не съперници: Ален Делон се прости с Жан-Пол Белмондо (Снимки)

Кинолегендата Ален Делон се появи на погребението на своя приятел и колега Жан-Пол Белмондо, който почина на 88-годишна възраст в понеделник - 6 септември.

Почина легендарният актьор Жан-Пол Белмондо

Веднага след като стана известно, че Белмондо си е отишъл Ален Делон призна пред медии, че е „напълно разбит“. „Нямаше да е лошо, ако си бяхме тръгнали заедно. Това е част от живота ми, който започнахме заедно преди 60 години“, сподели 85-годишният актьор.

Макар описвани като съперници, двамата актьори са дългогодишни приятели и са играли заедно в няколко филма, сред които и „Борсалино“ от 1970 г.

Франция се сбогува с Жан-Пол Белмондо

Белмондо беше национално съкровище, емоционален беше след тъжната вест и френският президент Еманюел Макрон в Туитър.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA