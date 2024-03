Сакраменто Кингс пропиля аванс от 22 точки и остъпи на Чикаго Булс

Сакраменто Кингс отстъпи на Чикаго Булс със 109:113 у дома в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Кралете“ отново бяха без контузения български национал Александър Везенков, като пропиляха преднина от 22 точки срещу „биковете“.

Над всички за Булс бе Коби Уайт, който завърши с 37 точки – той добави 5 борби и 7 асистенции. Демар Дерозан се отчете с 33 пункта, включително 10/12 от полето. Айо Досунму реализира 20 точки, а центърът Никола Вучевич приключи с дабъл-дабъл – 10 пункта и 13 борби.

За домакините Де‘Арън Фокс завърши с дабъл-дабъл – 20 точки и 10 асистенции. Същото стори и Домантас Сабонис – 18 пункта и цели 21 борби. 12 точки вкара Кевин Хюртер, по 11 записаха Кийгън Мъри и Малик Монк, а с 10 приключи Харисън Барнс, но калифорнийци не успяха да се възползват от огромния си аванс.

Coby White went off for a career-high 37 PTS in the Bulls' comeback win against the Kings pic.twitter.com/sxp21a79BT