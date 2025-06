Кайри Ървинг продължава с Далас още дълго време

Далас Маверикс няма желание да се разделя с един от своите лидери в близко бъдеще. Тимът от щата Тексас получи отлична новина часове преди Драфта в НБА. Цветовете на Маверикс ще продължи да защитава Кайри Ървинг, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Според информацията, разпространена от известния журналист, американецът се е отказал от опцията си в своя договор на стойност 43 милиона долара, но ще попише нов контракт с Далас за следващите 3 години, в които ще заработи 119 млн. В новата сделка на гарда има опция, позволяваща му да си тръгне от отбора преди сезон 202/2028.

BREAKING: Dallas Mavericks nine-time NBA All-Star Kyrie Irving is declining his $43 million player option and intends to sign a three-year, $119 million contract with the franchise, sources tell ESPN. The deal includes a player option in the 2027-28 season. pic.twitter.com/hduY1vEVVP