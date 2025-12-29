Вездесъщ Кауай Ленърд поведе Клипърс към победа над Детройт

Лос Анджелис Клипърс надигра Детройт Пистънс със 112:99 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така калифорнийци вече са с четири поредни победи от началото на кампанията и подобриха баланса си до 10-21, докато Детройт е с 24-8. Кауай Ленард изравни клубния рекорд на Джеймс Хардън за най-много точки в един мач - 55, постигнат преди седмица, но предпочете да приключи срещата в последната минута, за да остане свеж за предстоящите сблъсъци на Клипърс.

Към 55-те си точки, които постигна при стрелба 17 от 26 опита и 50-процентна успеваемост отдалеч, Ленард добави 11 борби и 5 откраднати топки. Джеймс Хардън записа 28 точки и 7 асистенции, а Никола Батум добави 12 точки, като никой друг играч на Клипърс не достигна двуцифрени показатели при резултатността. За Пистънс Кейд Кънингам отбеляза 27 точки и 9 асистенции, а Джейлън Дърън се отчете с дабъл-дабъл с 18 точки и 14 борби.

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Сакраменто Кингс със 125:101 като домакин. Воден от Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс, тимът на „Езерняците“ постигна 20-и успех за сезона срещу само 10 поражения, докато Сакраменто е с баланс от 8-24. Дончич записа 34 точки и 7 асистенции, докато Джеймс беше с 24 точки при 84,6% успеваемост на стрелбата. Ник Смит-Джуниър се включи с 21 точки, влизайки от пейката. За „Кралете“ ДеМар ДеРоузън беше най-резултатен с 22 точки, Максим Рейно записа дабъл-дабъл с 16 точки и 10 борби, а Ръсел Уестбрук остана с едва 13 точки.

Портланд Трейл Блейзърс победи Бостън Селтикс със 114:108 въпреки поредното добро представяне на Джейлън Браун, който изравни рекорда на Лари Бърд от 9 поредни мача с над 30 точки за „Келтите“. Портланд прекъсна серията си от три поредни загуби и вече е с баланс от 13-19 и заема 10-ото място в Западната конференция, докато Бостън е трети на Изток с баланс от 19-12. Шейдън Шарп поведе тима от щата Орегон с 26 точки, Дени Авдия помогна с дабъл-дабъл с 24 точки и 10 асистенции, а Тумани Камара добави 20 точки. Донован Клинган записа дабъл-дабъл с 18 точки и 18 борби, а Кейлъб Лав отбеляза 18.

Торонто Раптърс постигна труден успех срещу Голдън Стейт Уориърс със 141:127 след продължение. Редовното време завърши при 122:122, а в допълнителните пет минути канадският тим тотално надигра своя съперник. Така Торонто сложи край на негативната серия от пет поредни поражения и вече е с баланс от 19-14, докато Голдън Стейт е с 16-16. Скоти Барнс поведе отбора си с трипъл-дабъл с 23 точки, 10 асистенции и рядко срещаните 25 борби, с които изравни клубния рекорд, постигнат от Бисмак Бийомбо през 2016-а. Иманюъл Куикли добави 27 точки и 7 асистенции, Брандън Инграм записа 26 точки и 6 асистенции.

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след двете поредни загуби от Сан Антонио Спърс, надигравайки Филаделфия 76ърс със 129:104. След равностойно първо полувреме, завършило при 64:62 в полза на Оклахома, „Гръмотевиците“ спечелиха третата четвърт с 38:24 и до края на мача не оставиха шанс на противника си. Така те удължиха преднината си в челото на Запад и вече са с баланс от 27-5, докато Филаделфия е на 6-о място в Източната конференция с 16-14. Чет Холмгрен отбеляза 29 точки и 9 борби, Шей Гилджъс-Алекзандър добави 27 точки, а Арън Уигинс записа 15. За тима от Пенсилвания Тайрийз Макси бе най-резултатен с 28 точки.

Вашингтон Уизардс записа победа срещу Мемфис Гризлис със 116:112. Столичани се отдалечиха от дъното на класирането на Изток и вече са с баланс от 7-23, а Мемфис е с 15-17 и заема 9-ата позиция в Западната конференция. Алекс Сар поведе Уизардс с 20 точки и 9 борби, Си Джей МакКалъм добави 16 точки. За „Гризлитата“ Джейрън Джаксън Джуниър записа 31 точки и 8 борби, Джа Морант отбеляза 21 точки и 7 асистенции, а Санти Алдама се отчете с дабъл-дабъл с 14 точки и 10 борби.