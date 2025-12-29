Торонто Раптърс ще привлекат Мо Бамба

За последно центърът игра за Ню Орлиънс Пеликанс.
Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба. Според ESPN, 27-годишният баскетболист ще подпише договор за една година с единствения канадския тим в Лигата.
Мо Бамба не е играл в НБА от пролетта, когато подписа 10-дневен контракт с Ню Орлиънс Пеликанс и участва в четири двубоя за тима от щата Луизиана. През настоящата кампания той се състезава за Солт Лейк Сити Старс, тима от Лигата за развитие на НБА, обвързан с Юта Джаз.
Американецът с корени от Кот Д'Ивоар беше избран под номер 6 в драфта през 2018 година от Орландо Меджик, където прекара първите си четири и половина години. Бамба участва предимно, влизайки от пейката, но през 2021/22 се наложи като титуляр, преди да премине към Лос Анджелис Лейкърс през следващата кампания и отново да загуби позицията си на титуляр. Оттогава той носи екипите на Филаделфия 76ърс, Лос Анджелис Клипърс и последно на Ню Орлиънс Пеликанс.
В седемте си сезона в НБА Бамба има по 6,8 точки и 5,4 борби средно на мач.
Торонто Раптърс заема четвъртото място в Източната конференция с баланс от 19-14. Титулярният център на тима Якоб Пьолтъл се бори с контузия кръста и е пропуснал 5 от последните 6 срещи на тима, което е основна причина за привличането на нов играч на същата позиция.
Mo Bamba has agreed to sign a one-year deal with the Toronto Raptors, Mark Bartelstein of @PrioritySports and Greer Love tell ESPN. Bamba averaged 16.5 points and 12 rebounds in G League Salt Lake City and now brings needed size to Raptors frontcourt for his eighth NBA season. pic.twitter.com/git5ZYAlna— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025