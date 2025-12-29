Торонто Раптърс ще привлекат Мо Бамба

Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба. Според ESPN, 27-годишният баскетболист ще подпише договор за една година с единствения канадския тим в Лигата.

Мо Бамба не е играл в НБА от пролетта, когато подписа 10-дневен контракт с Ню Орлиънс Пеликанс и участва в четири двубоя за тима от щата Луизиана. През настоящата кампания той се състезава за Солт Лейк Сити Старс, тима от Лигата за развитие на НБА, обвързан с Юта Джаз.

Американецът с корени от Кот Д'Ивоар беше избран под номер 6 в драфта през 2018 година от Орландо Меджик, където прекара първите си четири и половина години. Бамба участва предимно, влизайки от пейката, но през 2021/22 се наложи като титуляр, преди да премине към Лос Анджелис Лейкърс през следващата кампания и отново да загуби позицията си на титуляр. Оттогава той носи екипите на Филаделфия 76ърс, Лос Анджелис Клипърс и последно на Ню Орлиънс Пеликанс.

В седемте си сезона в НБА Бамба има по 6,8 точки и 5,4 борби средно на мач.

Торонто Раптърс заема четвъртото място в Източната конференция с баланс от 19-14. Титулярният център на тима Якоб Пьолтъл се бори с контузия кръста и е пропуснал 5 от последните 6 срещи на тима, което е основна причина за привличането на нов играч на същата позиция.