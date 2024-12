Сакраменто уволни бившия треньор на Александър Везенков

Сакраменто Кингс ще си търси нов старши треньор. Бившият отбор на Александър Везенков взе ключово решение дни преди края на календарната година. На пейката на „кралете“ повече няма да бъде Майк Браун, съобщава Шамс Чанария от ESPN. Според известния журналист функциите на американеца ще бъдат поети временно от Дъг Кристи, който е бивш играч на Кингс, а от 2021 година е асистент в щаба.

Just In: The Sacramento Kings are parting ways with head coach Mike Brown, sources told ESPN. pic.twitter.com/mNdn5EOv4U