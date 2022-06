Салах бе отличен като "Играч на сезона" във Висшата лига

Футболистът на Ливърпул Мохамед Салах бе избран за "Играч на сезона" във Висшата лига според Асоциацията на професионалните футболисти.

Египтянинът пребори съотборниците си Върджил ван Дайк и Садио Мане, Кристиано Роналдо, Кевин Де Бройне и Хари Кейн, за да се поздрави с приза. Крилото на мърсисайдци печели отличието за втори път, след като триумфира и през 2018 г. В класацията право на глас имат само футболисти.

