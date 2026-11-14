Салах стана голмайстор номер 1 в историята на Египет

Звездата на турския Трабзонспор Мохамед Салах стана голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Египет, след като вкара два гола за успеха с 5:0 над Малави в среща от квалификациите за Купата на африканските нации и вече има 70 попадения на сметката си за "фараоните".

По този начин той изпревари доскорошния селекционер на Египет Хосам Хасан, който има 69 гола.

Салах вкара за 4:0 в 84-тата минута, за да изравни постижението на Хасан, а в добавеното време от дузпа реализра своя гол номер 70 с националната фланелка. Другите попадения за домакините бяха дело на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани още през първото полувреме.