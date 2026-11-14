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Салах стана голмайстор номер 1 в историята на Египет

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Спорт
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Той изпревари доскорошния селекционер на Египет Хосам Хасан.

мохамед салах поднови тренировки
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Звездата на турския Трабзонспор Мохамед Салах стана голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Египет, след като вкара два гола за успеха с 5:0 над Малави в среща от квалификациите за Купата на африканските нации и вече има 70 попадения на сметката си за "фараоните".

По този начин той изпревари доскорошния селекционер на Египет Хосам Хасан, който има 69 гола.

Салах вкара за 4:0 в 84-тата минута, за да изравни постижението на Хасан, а в добавеното време от дузпа реализра своя гол номер 70 с националната фланелка. Другите попадения за домакините бяха дело на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани още през първото полувреме.

# Мохамед Салах #Египет

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