Съндърланд и Лийдс поделиха точките след нулево равенство

Последният мач от 8-ия кръг на Висшата лига противопостави отборите на Съндърланд и Лийдс. Срещата завърши при нулево равенство.

И двата точни удара през първото полувреме на "Стейдиъм ъф Лайт" в Съндърланд бяха на сметката на домакините. Джеймс Трафорд обаче се справи с тях, като отрази удар на Брайън Броби.

След почивката двата отбора смениха ролите си и йоркшърци бяха по-активни в преден план. Възпитаниците на Даниел Фарке отправиха четири точни изстрела, но Робин Руфс ги отрази, за да се поздрави със суха мрежа.

Българският национал Илия Груев остана неизползвана резерва за гостите.

Лийдс се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 11 точки. Съндърланд остава на последната 20-а позиция в подреждането с 5 пункта.