САЩ е фаворит да оглави класирането по медали на Олимпийските игри в Париж

САЩ ще оглави класирането по медали на четвърти поредни летни олимпийски игри в Париж 2024, докато Франция ще получи сериозен скок като домакин и ще се придвижи от осмо на трето място, сочи проучване 100 дни преди церемонията по откриването.

Таблицата с виртуални отличия на Gracenote, която е съставена с помощта на данни за резултати от големи световни и континентални състезания след Олимпиадата в Токио, показва САЩ на върха както по брой златни медали (39), така и по общ брой (123).

САЩ ще бъдат домакин на следващата олимпиада в Лос Анджелис през 2028 година.

Предвижда се Франция да спечели 28 титли и общо 55 отличия, която е скок от 18 златни и 22 медала в Токио преди три години. Така тя ще измести нацията домакин на тези игри Япония на трето място в таблицата.

