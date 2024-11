Формула 1 обяви, че ще се състезават 11 отбора през сезон 2026

Организаторите на Формула 1 официално обявиха, че са достигнали споразумение с Дженерал Мотърс (GM) и Кадилак да създадат отбор за сезон 2026, когато ще има и нови регулации за болидите.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN