САЩ победиха Хаити с 2:0 в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ и продължават към финалната четворка след общ резултат 8:0. Кристиан Пулишич откри резултата със задна ножица, а Джулиан Хол удвои преднината на домакините. Срещата беше последна за Маурисио Почетино начело на американския национален отбор преди преминаването му в Манчестър Юнайтед.

В друга среща Мексико победи Ямайка с 1:0 в реванша и се класира за финалната четворка на турнира. Единственото попадение отбеляза Хесус Корона в 35-ата минута. След поражението с 2:3 в първата среща общият резултат стана 3:3, но мексиканците продължават напред благодарение на правилото за повече отбелязани голове на чужд терен.