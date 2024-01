Сбиване по трибуните помрачи успеха на Уулвърхямптън над Уест Бромич в ФА Къп

Уулвърхямптън се класира за петия кръг в турнира за ФА Къп, след като в люто мидландско дерби надигра с 2:0 като гост състава на Уест Бромич Албиън.

Двубоят между двата тима обаче определено няма да бъде запомнен с резултата помежду им, а със сблъсъците по трибуните, които наложиха спиране на срещата десетина минути преди края на редовното време

Мачът на "Дъ Хоутърнс" определено не се развиваше по план за домакините, които допуснаха да изостанат в резултата в 38-ата минута след попадение на Педро Нето, а в 78-ата Матеуш Куня удвои аванс на "вълците".

Именно второто попадение за гостуващия предизвика ексцесии по триубуните, където се оказа, че привърженици на Уулвс, настанени в сектора за домакини, са били нападнати от фенове на "дроздовете".

