Сблъсък с Мауро Икарди предизвика спорове в Турция след Галатасарай-Фенербахче

Ръководството на турския гранд Галатасарай се оплака от съдийството по време на голямото дерби срещу Фенербахче от 18-ия кръг на местната Суперлига, което завърши без победител и при резултат 0:0.

Причина за недоволство от страна на "Джим Бом" стана един инцидент с техния нападател Мауро Икарди, който претендираше, че е бил избутан в наказателното поле от своя съперник Александър Джику.

Вследствие на бутането аржентинският голмайстор се удари в гредата, а малко по-късно публикува снимка с насинено око, което според него е резултат именно от този сблъсък.

В същото време жената на Мауро Икарди Уанда Нара подкрепи своя съпруг, публикувайки обща снимка, на която се вижда, че тя е "насинила" също своето око.

От състава на Фенербахче обаче далеч не се впечатлиха от действията на техния съперник и директно го обвиниха, че се опитват да изкарат Икарди жертва..

Босненският нападател на тима Един Джеко също взе отношение по темата, написвайки следното:

"Икарди си удари главата в гредата, а те пуснаха снимка и претендират за дузпа... Това е типично за тях. Жалко".

Edin Džeko going at it with Fabrizio Romano



Icardi ran into the goal post and hit his head pic.twitter.com/XlTiNKj9Wc