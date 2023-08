Себастиан Баес спечели трета титла в кариерата си след успех в Кицбюел

Аржентинецът Себастиан Баес спечели титлата на турнира по тенис на клей в Кицбюел (Австрия) с награден фонд 562 815 евро.

На финала Баес победи представителя на домакините и бивш №3 в света Доминик Тийм с 6:3, 6:1 за 80 минути.

Аржентинецът направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперника си три пъти и затвори срещата с първия си мачбол.

