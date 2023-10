Себастиан Корда и Адриан Манарино ще играят на финала на тенис турнира в Астана

Американецът Себастиан Корда и французинът Адриан Манарино се класираха за финала на турнира по тенис в зала от АТП 250 в Астана.

В напълно равностоен полуфинал поставеният под №5 в схемата Корда победи сърбина Хамад Меджедович с 6:7(8), 7:6(2), 7:6(3) за 2 часа и 49 минути игра.

В мача нямаше нито един реализиран пробив и се изиграха три тайбрека. В първия от тях 20-годишният Меджедович се наложи с 10:8 точки, след като отрази два сетбола.

Emphatic backhand @MedjedovicHamad saves 2 set points to take the opener 7-6(8) over Korda!@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/p9V0CHLXkd