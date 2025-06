Коко Гоф с експресно класиране на финала на „Ролан Гарос“ (ВИДЕО)

Коко Гоф се класира с гръм и трясък на финала на „Ролан Гарос“. Американката разби Лоис Баусон 6:1, 6:2 във втория полуфинал при жените, който се проведе на централния корт „Филип Шатрие“ за 1 час и 12 минути.

Coco Gauff ends Lois Boisson fairy tale and goes back to a Roland-Garros final#RolandGarros pic.twitter.com/aQAWssTZOE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Очакванията за оспорван мач не се оправдаха, тъй като американската тенисистка разби френската сензация на турнира. В спора за титлата Гоф ще срещне Арина Сабаленка. Представителката на Беларус се наложи над Ига Швьонтек от Полша в първия полуфинал.

Американката постави ударно начало на първата част и на два пъти проби французойката, за да поведе с 4:0. Впоследствие тя не срещна проблеми да затвори сета с 6:1.

Earned and deserved, Coco Gauff is through to the final#RolandGarros pic.twitter.com/ehYTujsPbz — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Интригата във втория сет бе до петия гейм, като и двете тенисистки си размениха по един пробив за 3:2 в полза на американската представителка. Гоф обаче постигна още два пробива и спечели подаването си, за да сложи край на интригата.