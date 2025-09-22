Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 03:37 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Близките на 41-годишен мъж са взели решение да дарят неговите органи

трима души получиха шанс нов живот успешна донорска ситуация пловдив
Снимка: УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив
Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 41-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация беше реализирана от екип на УМБАЛ "Свети Георги" – Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски.

В резултат на това, в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже – на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

Според информация от лечебните заведения, пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.

